64 ريالاً سعر طرح سهم "ميكو" بسوق السعودية

أعلنت شركة "سامبا" للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، المستشار المالي ومتعهد التغطية لاكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المالكة والمشغلة لمستشفيات السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية)، أنها قد أتمت بنجاح مرحلة بناء سجل الأوامر، وذلك بحسب معايير هيئة السوق المالية.

وسّجلت عملية بناء سجل الأوامر مجموع طلبات اكتتاب بلغ 10.5 مليار ريال، بنسبة تغطية وصلت إلى 593.7% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، شكلت الصناديق الاستثمارية 168.4% منها، والأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية 79.6%، والشركات المدرجة في السوق المالية السعودية 240.9%، والجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات السعودية غير المدرجة 104.8%.

وسيتم تخصيص 90% من الأسهم الخاصة بالمؤسسات المكتتبة لصناديق الإستثمار، علماً أن التخصيص النهائي سيكون بعد اكتتاب الأفراد، الذي تم فيه تحديد سعر طرح السهم الواحد عند 64 ريالاً.

وأوضحت "سامبا كابيتال" أن المؤسسات المكتتبة - التي تمثل الشريحة الأولى ممن يحق لهم الاكتتاب في أسهم الشركة - قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة والبالغ مجموعها 27.612.000 سهم تمثل 100% من أسهم الاكتتاب، في حين سيبدأ اكتتاب الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد، اعتباراً من 23/05/1437هـ (الموافق 03/03/2016م) وحتى نهاية يوم 29/05/1437هـ (الموافق 09/03/2016م)، وسيتم تخصيص 8.283.600 سهم كحد أقصى لشريحة المستثمرين الأفراد تمثل 30% من أسهم الاكتتاب.