الدولار يتراجع والأنظار على "مجموعة العشرين"

تراجع الدولار في معاملات هادئة بوجه عام، اليوم الجمعة، مع تركيز المستثمرين على قمة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تستضيفها شنغهاي وتستمر يومين.



وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا، اليوم، لكنه يتجه إلى أكبر خسارة أسبوعية مقابل الدولار في نحو ست سنوات، وسط قلق المستثمرين من أن يصوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى يوم 23 يونيو.



ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات بـ 0.1% إلى 97.368، لكنه مرتفع بنحو 0.8% على مدار الأسبوع.



وفي ظل اضطرابات الأسواق تتعرض مجموعة العشرين لضغوط من أجل الإتفاق على برنامج تحفيز منسق لمنع تفاقم التباطؤ العالمي.



وهبط الدولار بـ 0.1% إلى 112.90 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 113.22 ين، وهو ما يزيد أكثر من ينين عن أدنى مستوى للأسبوع الحالي البالغ 111.04 ين. والعملة الأميريكة مرتفعة بـ 0.3% على مدار الأسبوع أمام نظيرتها اليابانية.