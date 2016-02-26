الذهب يخالف تحركات الأسواق ويرتفع إلى 1237 دولاراً

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، رغم انتعاش في الأسهم مدعوما بالعوامل الفنية ومشتريات صناديق المؤشرات.



وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، زاد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1237.30 دولار للأوقية (الأونصة).



وتراجع البلاتين للجلسة الثالثة على التوالي، مقترباً من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله أمس الخميس عند 913 دولارا للأوقية.



واقترب البلاديوم من أقل سعر في ستة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة وانخفض 0.5% إلى 480.75 دولار للأوقية.