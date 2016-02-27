شروط الحد من تأثير النفط في الأسهم

تشكل إيرادات النفط نسبة مهمة من الإيرادات الإجمالية لدول الخليج ونسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول. وتؤدي هذه الإيرادات دوراً بارزاً في تعزيز الإنفاق الاستثماري والإنفاق الاستهلاكي لهذه الدول وبالتالي أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وأداء الشركات المدرجة في أسواق المال وبالتالي أداء مؤشرات هذه الأسواق. والأسواق هي بارومتر الاقتصاد، تعكس واقعه ومستوى أدائه وبالتالي من المنطق ان يرتبط أداء أسواق الأسهم بأداء أسواق النفط بما يتناسب والدور الذي يؤديه النفط في الاقتصاد.

تتفاوت مساهمة قطاع النفط في اقتصادات دول الخليج في ظل التنويع الاقتصادي الذي أخذت به بعض هذه الدول وفي مقدمها الإمارات، لكن اعتباراً من النصف الثاني من العام الماضي وحتى تاريخه، ثمة مبالغة في ارتفاع مُعامِل الارتباط بين حركة سعر النفط وأداء أسواق الخليج إذ تجاوز المُعامِل حاجز 0.90، ما يجعل أي ارتفاع أو انخفاض في سعر النفط ينعكس فوراً على أداء الأسواق.

وللمضاربين دور واضح في ارتفاع هذه النسبة بعد تجاهلهم للعديد من الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للاقتصادات، والقطاعات والشركات والاحتياطات الضخمة التي يملكها معظم دول الخليج والتصنيف الائتماني لهذه الدول. وخلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) 1998 ومنتصف عام 2015، بلغ متوسط مُعامِل الارتباط 0.57، على رغم تسجيل أسعار النفط أدنى مستوياتها خلال 1998 إذ انخفض سعر البرميل إلى 16.4 دولار بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول شرق آسيا أو ما يُعرَف بـ «النمور الآسيوية»، قبل ان تبدأ أسعار النفط بالارتفاع وتتجاوز 30 دولاراً للبرميل عام 2000.

وارتفع السعر إلى 47.16 دولار للبرميل خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وبين عام 2004 ونهاية آب (أغسطس) 2014، تباين مُعامِل الارتباط في أعقاب الفقاعة التي شهدها معظم أسواق المال الخليجية، خصوصاً السوق السعودية، بين عامي 2004 و2006. وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها عام 2009 بسبب تداعيات أزمة المال العالمية، قبل ان تتمكن أسعار النفط الخام من الارتفاع السريع لتتجاوز مئة دولار للبرميل. وبرز في هذه الفترة تباين حاد بين أداء أسواق المال وأسواق النفط خلال هذه الفترة فبلغ مُعامِل الارتباط بين النفط ومؤشرات الأسواق الخليجية -0.19.

وخلال أيلول (سبتمبر) 2014، شهدت أسعار النفط تراجعات حادة بسبب وفرة المعروض وتباطؤ الطلب، وصاحب هذا التراجع تراجع مؤشرات أسواق المال الخليجية فقفز مُعامِل الارتباط إلى 0.821 بينما تجاوز مُعامِل الارتباط حاجز 0.90 في النصف الثاني من عام 2015 ولا يزال عند هذا المستوى المرتفع.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» أخيراً إلى ان الفترة بين عامي 1986 و2008، وهي الفترة التي تميزت بانخفاض سعر النفط إلى 21 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط أداء مؤشر السوق السعودية 14 في المئة بينما بلغ معدل ارتفاع المؤشر 16.4 في المئة خلال فترة السنوات العشر التي أعقبت الانخفاض وارتفع خلالها متوسط سعر البرميل إلى 74 دولاراً.

ويتضح هنا ان الأساسيات الاقتصادية والمالية كانت موضع اهتمام المستثمرين في السوق خلال تلك الفترة بالإضافة إلى اهتمامهم بتحركات سعر النفط.

ان ارتفاع سعر النفط خلال هذا العام إلى مستويات تتراوح بين 40 و50 دولاراً في ظل الاتفاق بين المنتجين سواء من داخل «أوبك» أو من خارجها سيساهم في استقرار مؤشرات أسواق المال ووقف تقلباتها وتحسن مستويات أدائها وتراجع مُعامِل الارتباط من 0.90 إلى 0.50.

* نقلا عن الحياة