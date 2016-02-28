مكاسب البتروكيماويات تقفز بمؤشر السعودية قرب 6100 نقطة

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مستوى 6000 نقطة مجددا، بدعم من ارتفاع أسهم البتروكيماويات التي استفادت من المكاسب الأسبوعية القوية لأسعار النفط، واستمرار تراجع أعداد منصات الحفر الأميركية للأسبوع العاشر على التوالي.

وأنهى خام برنت تعاملات الجمعة محققا مكاسب أسبوعية تزيد عن 6%، في حين سجل الخام الأميركي قفزة بنسبة 11%، على مدى الأسبوع هي أكبر زيادة أسبوعية في 7 سنوات.

وأغلق مؤشر سوق السعودية على مكاسب بنسبة 1.94% أو 116 نقطة إلى مستوى 6092 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5 مليار ريال، وأحجام 277 مليون سهم.

ودعمت مكاسب أسهم البتروكيماويات مؤشر السوق، حيث ارتفع سهم نماء للكيماويات 3.86%، والتصنيع 3.06%، ومجموعة السعودية 5.58%، وبترو رابغ 5.44%، وسابك 2.87%.

وحقق قطاع البتروكيماويات مكاسب بنسبة 3.2%، والمصارف والخدمات المالية 1.02%، والطاقة 1.47%، والاستثمار المتعدد 2.70%، والاستثمار الصناعي 2.49%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم صناعات كهربائية 9.98%، ومبكو 9.94%، وتكوين 9.77%، وبتروكيم 8.86%.