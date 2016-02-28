كاميرون: خروج بريطانيا من "الأوروبي" قفز للمجهول

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإقرار بـ "مخاطر" هذا الخروج الذي بات موضع جدل كبير في المملكة سيحسمه استفتاء يونيو القادم.

وفي مقال في عدد الأحد من صحيفة ديلي تليغراف المحافظة وصف كاميرون احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بأنه "رهان القرن".

وأضاف "حين نطلب ممن يروجون لخروج (بريطانيا من الاتحاد) أن يقدموا مشروعا (للبلاد) خارج الاتحاد الأوروبي، تصبح (أجوبتهم) مبهمة جدا".

وأضاف "أن ما يطرحونه اليوم هو قفزة في ظلمات (المجهول)".

وشدد "لا يكفي ببساطة ان نؤكد ان كل شيء سيكون على ما يرام، حين تكون وظائف ومستقبل بلادنا في الميزان".

ورد رئيس الحكومة البريطانية الحجة القائلة إن بريطانيا ستتمكن حتى بعد مغادرة الاتحاد من الوصول الى سوق الاتحاد الاوروبي.

وقال "ما من شك لدي في ان الامر الاكيد الوحيد في حال الخروج (من الاتحاد) هو هيمنة الشك (..) هناك العديد من المخاطر في مغادرة اوروبا".

وتشتد الحملة بين مؤيدي ورافضي بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي منذ ان حصل كاميرون الاسبوع الماضي على تنازلات من شركائه الاوروبيين.

وحصل كاميرون السبت على دعم كامل من مجموعة العشرين في اجتماع وزراء ماليتها في شنغهاي.

واكد الاجتماع "صدمة خروج محتمل للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي" من ضمن باقي المخاطر التي تتهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي.

لكن على كاميرون اولا ان يقنع انصار خروج بريطانيا داخل حزبه حيث ان ستة من وزراء حكومته والعديد من نواب حزب المحافظين يؤيدون خروج المملكة من الاتحاد.

واتهم بوريس جونسون رئيس بلدية لندن الداعي لخروج بريطانيا، السبت معارضيه ب "تضخيم المخاطر".

وقال لصحيفة تايمز "يمكن ان يكون للمملكة المتحدة مستقبل كبير جدا مع اقتصاد اكثر حيوية وشعب اسعد" خارج الاتحاد الاوروبي.