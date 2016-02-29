الإحباط يسيطر على أسهم أوروبا بعد اجتماع مجموعة العشرين

تراجعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع في مستهل التعاملات، اليوم الاثنين، وتتجه لتكبد ثالث خسائرها الشهرية على التوالي مع عدم اتخاذ مجموعة العشرين إجراءات جديدة ملموسة لدعم النمو في اجتماعها مطلع الأسبوع.

وأعلن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين يوم السبت المنصرم، أنهم بحاجة للنظر فيما هو أبعد من أسعار الفائدة المتدنية وطباعة النقود لإخراج الاقتصاد العالمي من ركوده.

وسلط البيان الختامي للاجتماع الضوء على مجموعة من المخاطر التي تحدق بالنمو العالمي، ومن بينها اضطراب تدفقات رؤوس الأموال والهبوط الحاد في أسعار السلع الأولية.

وهبوط مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1% في بداية التعاملات اليوم، بعدما صعد 1.6% يوم الجمعة. ونزل المؤشر أكثر من 4% منذ بداية الشهر، ويتجه لتكبد ثالث خسائره الشهرية على التوالي.

ورغم ذلك صعد سهم "موريسونز" 5.5% بعدما أبرمت أمازون صفقة توريد بالجملة مع سلسلة المتاجر البريطانية، ستساهم في تعزيز منتجات شركة التجزئة الإلكترونية المعروضة في بريطانيا بإضافة منتجات طازجة ومجمدة.

وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.7% عند الفتح، بينما نزل "كاك 40" الفرنسي و"داكس" الألماني 0.9%.