البتروكيماويات تسحب مؤشر السعودية دون 6100 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها اليوم الاثنين، ما دفع مؤشر السوق لاختراق مستوى 6100 نقطة، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب بضغط رئيس من قطاع البتروكيماويات.

وارتفعت أسعار النفط اليوم، حيث قفزت تعاقدات برنت نحو نصف دولار أو 1.2%، عن مستواها عند الإغلاق السابق إلى 35.51 دولار بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش الاثنين.

وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.01%، إلى مستوى 6092 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال، وأحجام 373 مليون سهم عند الإغلاق.

وارتفعت تعاقدات خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 16 سنتا إلى 32.94 دولار للبرميل بعد ارتفاعها أكثر من 15%، خلال الأسبوع السابق .

وخسر قطاع البتروكيماويات 0.61%، الزراعة 0.95%، الاتصالات 0.02%، فيما ارتفعت قطاعات المصارف والخدمات المالية 0.67%، الاسمنت 1.39%، وشركات الاستثمار المتعدد 0.64%.