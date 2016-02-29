الموافقة على زيادة رأسمال "البلاد" لـ6 مليارات ريال

وافقت هيئة السوق المالية في السعودية على طلب بنك "البلاد" بزيادة رأسماله من 5 مليارات ريال إلى 6 مليارات ريال، وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين، بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الهيئة في إعلان نشرته اليوم الاثنين، على موقع شركة السوق المالية "تداول" إنه "سيتم سداد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 468 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، و532 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، ليزداد عدد الأسهم من 500 مليون سهم إلى 600 مليون سهم، بزيادة 100 مليون سهم.

وأوضحت أن المنحة ستقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي سيحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق، على ألا يتجاوز تاريخ انعقادها 6 أشهر من تاريخ الموافقة، وأن يستكمل البنك الإجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.