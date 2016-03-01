قفزة قوية تحلق بمؤشر سوق السعودية فوق 6150 نقطة

مكاسب قوية حققتها الأسواق الخليجية خلال جلسة اليوم الثلاثاء، وسط أجواء إيجابية بإمكانية مواصلة تحسن أسعار النفط، ما دفع مؤشر سوق السعودية للاتجاه إلى مستوى 6200 نقطة.

وأنهى مؤشر دبي تعاملات اليوم محققا مكاسب بنسبة 1.46%، إلى مستوى 3287 نقطة، بدعم من سهم أرابتك الذي ارتفع بنسبة 14.58%، ليغلق عند مستوى 1.65 درهم.فيما أنهى مؤشر أبوظبي تعاملات اليوم على مكاسب 0.48%، إلى مستوى 4372 نقطة.

وبحسب تقارير اقتصادية متخصصة، بدأت أسواق الخليج تتماسك عند مستوياتها الحالية، وصعود النفط سيعزز هذا الارتفاع.

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.17%، إلى 6136 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.51 مليار ريال، وأحجام 230 مليون سهم، عند الساعة 1:30 بتوقيت السعودية.

واستفاد مؤشر سوق السعودية من مكاسب قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 1.63%، المصارف والخدمات المالية 0.76%، الطاقة والمرافق الخدمية 0.64%، والتطوير العقاري 1.55%.