ملتقى أسواق المال العالمية ينطلق غداً في أبوظبي

تنطلق صباح غد الأربعاء، فعاليات ملتقى أسواق المال العالمية الثامن في فندق قصر الإمارات في العاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة من صناع القرار.

ويستضيف الملتقى في دروته الثامنة نخبة من المتحدثين تشمل توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق، ويانيس فاروفاكيس وزير مالية اليونان السابق، والدكتور محمد العريان، رئيس مجلس التنمية العالمية للرئيس الأميركي باراك أوباما، والمستشار الاقتصادي في آليانز، إلى جانب مشاركة أبرز الشخصيات القيادية الإماراتية من بينهم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة إكسبو دبي 2020.

وستتناول جلسات النقاش مواضيع مختلفة تشمل قطاع الطيران والصناديق السيادية واستيراتيجية تنمية أبوظبي والتحديات والفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية في 2016، حيث ستناقش إحدى الجلسات التوقعات الاقتصادية لكل من الصين والهند بمشاركة أبرز المتحدثين مثل شياو دونغ تانغ الرئيس التنفيذي لشركة "اي ام سي" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول في الصين، ورنا ميتر مدير دويتشه بنك في جامعة أكسفورد، وزيا مودي المؤسس ومدير مشارك في أي زي بي وألوك واجاروا من شركة ريلاينس للصناعات.

كما سيشارك توني بلير في جلسة حوارية حول التحديات الدولية التي تؤثر على المنطقة.

وسيركز اليوم الثاني على الطاقة خاصة أن اقتصادات المنطقة لا تزال تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط والغاز. حيث يشارك في الملتقى كبار الخبراء في مجال الطاقة من ضمنهم الفائز بجائزة بوليتزر الدكتور دانيال يرغين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أي اتس اس" في جلسة حول عصر انعدام أمن الطاقة، ورئيس المجلس الاستشاري ومؤسس بلومبيرغ لتمويل الطاقة الجديدة، في جلسة حول مستقبل الطاقة المتجددة.

ومن الشخصيات الأوروبية البارزة التي تشارك في الملتقى وزير مالية اليونان السابق، يانيس فاروفاكيس، والذي سيتحدث عن أزمة الديون الأوروبية والتحديات الاقتصادية الهيكلية. ويشارك فيكرام مانشاراماني، أستاذ في جامعة ييل، بورقة عمل حول " التوقعات الــ16 لعام 2016".

وسيختتم فعاليات الملتقى الدكتور محمد العريان رئيس مجلس التنمية العالمية للرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشار الاقتصادي في آليانز، بحوار حول رؤيته للاتجاهات الاقتصادية والإجابة على أسئلة من الجمهور.