نيكاي يغلق مرتفعا بفضل انتعاش أسهم الصين

بددت الأسهم اليابانية خسائرها المبكرة وأغلقت على ارتفاع اليوم الثلاثاء مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطر عقب انتعاش مؤشر شنغهاي المجمع في الصين بفضل أحدث خطوات أخذتها بكين باتجاه التيسير.



وارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 0.4% ليغلق على 16085.51 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة 1.1%.



وظلت معنويات السوق هشة بسبب القوة النسبية للين في حين سلط مسح أظهر تباطؤ نمو الصناعات التحويلية في الصين الضوء على القلق العالمي بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1300.83 نقطة وصعد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 0.3 بالمئة لينهي اليوم عند 1178 نقطة.

