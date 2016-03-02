صعود الأسهم والدولار يهبط بالذهب ويكبده خسائر

تراجع الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الأربعاء، بفعل صعود الأسهم العالمية والدولار عقب بيانات قوية عن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي، جددت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام.



وتراجعت الأصول الآمنة الأخرى أيضا، مع تكبد الين الياباني خسائر كبيرة إذ سجل تراجعا كبيراً الليلة الماضية، مع توقع المتعاملين في لندن ونيويورك مستقبلا أفضل للاقتصاد العالمي. وصعدت الأسهم الآسيوية لأعلى مستوى لها في شهرين.



وبحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1225.66 دولار للأوقية (الأونصة).



وقال إدوارد ماير المحلل لدى إنتل إف.سي ستون إن "البيع في الذهب سيستمر على الأرجح إذا شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة شراء جديدة قوية".



وأضاف: "كل ذلك يظهر لنا أن الذهب لا يزال يدور في فلك الأسهم الأميركية، ونظن أن هذا الوضع سيستمر لبعض الوقت".



وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي لأعلى مستوى في ثمانية أسابيع أمس الثلاثاء. وتلقت الأسهم دفعة بعدما أظهرت بيانات أن الصناعات التحويلية الأميركية استقرت فيما يبدو في فبراير، مع تسارع الإنتاج واستقرار الطلبيات الجديدة عند مستوى مرتفع.



وصعد الذهب 16% منذ بداية العام، إذ أدت الإضطرابات في أسواق الأسهم والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي إلى إثارة تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لن يرفع أسعار الفائدة الأميركية مجددا هذا العام. ورفع المجلس أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات في ديسمبر.