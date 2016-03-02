سهم "أرابتك" يفقد مكاسبه ويخسر 9% عند الإغلاق

فقد سهم شركة أرابتك مكاسبه التي كان قد حققها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث عاد ليغلق متكبدا خسائر قوية بنحو 9%، عند 1.5 درهم.

ويشهد سوق دبي المالي خلال هذه الأيام زيادة كبيرة في حجم السيولة والتداولات، حيث بلغت قيمة التداولات اليوم نحو 3.22 مليار درهم، وذلك بسبب المضاربات القوية على عدد من الأسهم وعلى رأسها سهم أرابتك.

وقد خفَض سهم أرابتك اليوم من مكاسبه خلال الأسبوع الحالي إلى 31%، بدلا من 40%، التي حققها خلال جلسات الأحد والاثنين والثلاثاء.

وكانت قد أظهرت بيانات سوق دبي المالي أن حصّة حسن اسميك في شركة أرابتك ارتفعت إلى 11.91% من 11.81% في بيانات السوق الاثنين الماضي بعد شرائه 4.6 مليون سهم.

وبحسب نظام التسوية (T+2) فان الحصة الجديدة لاسميك تحتسب الأسهم التي قام بشرائها في جلسة الخميس ولا تشمل جلستي الاحد والاثنين.