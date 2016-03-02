تراجع طفيف يبطئ مسيرة مؤشر السعودية باتجاه 6200 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع طفيف أبطأ مسيرة تحرك المؤشر الرئيسي باتجاه اختراق مستوى 6200 نقطة.

قطاع البتروكيماويات كان أحد القطاعات الضاغطة على المؤشر حيث تراجع بنسبة 0.77%، المصارف والخدمات المالية 0.62%، والتجزئة 0.46%.

ووصل مؤشر السوق الرئيسي إلى مستوى 6170 نقطة، بتراجع 0.17%، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال، وأحجام 329 مليون سهم.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث القيمة سهم الإنماء بـ735 مليون ريال، سابك 453 مليون ريال، الطيار 208 مليون ريال، وساب للتكافل 172 مليون ريال.

وتصدر سهم جرير الأسهم الأكثر تراجعا اليوم بـ2.87%، جيسكو 2.5%، الطيار 2.48%، والراجحي 2.35%.