نيكاي يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

صعد مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار أمام الين بعد صدور بيانات قوية عن قطاعي المصانع والبناء في الولايات المتحدة وهو ما عزز أسهم شركات التصدير ودعم السوق بصفة عامة.



وقفز مؤشر نيكي القياسي 4.1% ليغلق عند 16746.55 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الثامن من فبراير.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.8% ليصل إلى 1349.61 نقطة مع صعود جميع مؤشراته الفرعية وعددها 33 مؤشرا.



وارتفع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 4% لينهي اليوم عند 12251.01 نقطة.



