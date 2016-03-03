الدولار الأميركي يرتفع والشهية للمخاطرة تعزز الأسترالي

ظلت شهية سوق الصرف الأجنبي للمخاطرة قوية اليوم الخميس، ليسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوياته في شهرين ويتراجع الين الذي يعتبر ملاذا آمنا أمام الدولار الأميركي واليورو.

وسينصب الاهتمام على تقرير معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات الأميركي، كما سيركز المستثمرون على مؤشر التوظيف لمحاولة استشراف نتائج تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر يوم الجمعة. وقد يعزز تقرير قوي يوم الجمعة التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة هذا العام مما سيعزز الدولار.

وعاد الدولار فوق 114 ينا، حيث ارتفع 0.5% إلى 114.05، ليتجه مجددا صوب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله في اليوم السابق عندما بلغ 114.56 ين. وحتى اليورو منخفض العائد ارتفع 0.6% إلى 123.95 ين.

واستقرت العملة الموحدة عند 1.0860 دولار، لتحوم فوق أدنى مستوى في شهر عند 1.0825 دولار المسجل في اليوم السابق.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7303 دولار أميركي بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى للعام 2016 عند 0.7325 دولار، وصعد 1.7% يوم الثلاثاء. ويقبل المستثمرون على العملة بعد أن أظهرت البيانات تسارع نمو الاقتصاد في الربع الرابع على غير المتوقع إلى 3% على أساس سنوي.