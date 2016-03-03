شركات توقف موجة صعود أسهم أوروبا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وكانت أسهم إيفونيك للكيمياويات من أكبر الخاسرين، في الوقت الذي يلتقط فيه المستثمرون أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت خمسة أيام دفعت مؤشراً رئيسياً لأعلى مستوى في شهر.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، نزل مؤشر "يوروفرست "300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2% إلى 1339.76 نقطة.

وكانت إيفونيك للكيمياويات، أكبر الخاسرين، حيث نزل السهم 6%، بعد أن أعلنت عن تراجع بنسبة 19% في الأرباح الأساسية المعدلة للعام 2016 بسبب تراجع أسعار أنشطتها لمكونات علف الدواجن التي كانت العامل الرئيسي في أرباح العام الماضي.

وانخفض سهم أديداس للملابس الرياضية 1.2% بعد أن أعلنت الشركة عن صافي خسائر أكبر من المتوقع بلغ 44 مليون يورو في الربع الرابع، مع ارتفاع المبيعات 15%، وهو ما جاء متمشيا إلى حد كبير مع التوقعات.

وزادت أسهم شركات التعدين 1.7% مع ارتفاع أسعار النحاس في بورصة لندن لأعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر