الذهب يخترق أعلى مستوى في 13 شهراً

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام اليوم الجمعة، مواصلا المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة وبلغت 2% مع هبوط أسعار النفط وتراجع الدولار، بينما يترقب المتعاملون عن كثب تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية الذي يصدر اليوم.



وإذا جاءت بيانات الوظائف الأميركية ضعيفة فإنها قد تقوض التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، بما يدعم الذهب الذي لا يدر فائدة.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.7% إلى 1271.88 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:25 بتوقيت غرينتش، بينما زاد سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 14.90 دولاراً أو 1.2% إلى 1273.10 دولاراً للأوقية.

وصعد المعدن الأصفر 20% منذ بداية العام مع تزايد تقلبات أسواق الأسهم والنفط، وهو ما دفع المستثمرين لشراء الذهب باعتباره ملاذا آمنا من المخاطر.



وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز، ارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية بواقع 190 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعدما زاد 151 ألفا في يناير.



وفي وقت سابق من الجلسة بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1274.70 دولاراً للأوقية وهو أعلى مستوى له في 13 شهراً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.2% إلى 15.42 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 958.50 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 537.60 دولار للأوقية.