الذهب يتذبذب عند أعلى مستوى بـ13 شهرا

تراجع سعر الذهب في أواخر جلسة متقلبة ارتفع خلالها السعر لأعلى مستوى في 13 شهرا بدعم طلب فني. وفي أوائل التعاملات ارتفع الذهب الفوري لأعلى مستوى في 13 شهرا قبل أن يتراجع ثم يقفز مجددا لأعلى مستوى في 13 شهرا أيضا إلى 1279.6 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب حوالي 19 بالمئة هذا العام بسبب المخاوف الاقتصادية. واستمر الطلب القوي من المستثمرين على الذهب برغم بيانات قوية للوظائف الأميركية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1260.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2019 بتوقيت غرينتش بعدما نزل 1.1 بالمئة إلى 1249.9 دولار للأوقية في وقت سابق.

وزاد سعر المعدن في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 1270.70 دولار للأوقية عند التسوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.7 بالمئة إلى 15.49 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 2.9 بالمئة إلى 977.25 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 553.38 دولار للأوقية.