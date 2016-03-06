مكاسب قوية لأسواق الخليج ومؤشر السعودية قرب 6400 نقطة

ارتفعت الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الأحد متأثرة بارتفاعات أسعار النفط المتوالية نهاية تعاملات الأسبوع الماضي على الرغم من النبرة المقلقة لتقرير موديز حول خفض تصنيفات 18 دولة مصدرة للنفط.

وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية قفزة قوية عند الإغلاق بـ2.90%، إلى مستوى 6396 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليار ريال، وأحجام 401 مليون سهم.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.65 دولار أو 4.5%، إلى 38.72 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 1.35 دولار أو 3.9%، عند التسوية أيضا إلى 35.92 دولار للبرميل.

وقد انعكست هذه المكاسب على قطاع البتروكيماويات في سوق السعودية، حيث أضاف القطاع 3.63%، من المكاسب.



وصعد كل من خام برنت والخام الأميركي حوالي 10%، خلال الأسبوع ليحقق برنت ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بينما كان الثالث على التوالي للخام الأميركي.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأحد على مكاسب بنسبة 2.89%، إلى مستوى 3344 نقطة، فيما أضاف سوق أبوظبي مكاسب بنسبة 3.07%، إلى 4556 نقطة.

ونجح مؤشر بورصة قطر في تحقيق مكاسب بنسبة 1.22%، إلى 10136 نقطة، والكويت بنسبة 0.70%، إلى مستوى 5280 نقطة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.04%، وبورصة البحرين 0.07%، إلى 1175 نقطة.