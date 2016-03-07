تغطية اكتتاب "ميكو" بنسبة 23.3% حتى نهاية اليوم الرابع

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" تغطية الاكتتاب بنسبة 23.3%، حتى نهاية اليوم الرابع.

وقالت "سامبا كابيتال" في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه أن عملية الاكتتاب في أسهم "ميكو" والتي بدأت يوم الخميس الماضي سجّلت مع نهاية اليوم الرابع مشاركة 92.399 مكتتب، ضخوا 123.2 مليون ريال من خلال 1.926.350 سهم.

وبلغت التغطية حتى أمس الأحد 6 مارس، ما نسبته 23.3% من إجمالي الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد والبالغة 8.28 مليون سهم، تمثل 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 27.62 مليون سهم.

تجدر الاشارة أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة قد سجلت مجموع طلبات اكتتاب بلغ 10.5 مليار ريال بنسبة تغطية وصلت إلى 593.7% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، حتى نهاية الأربعاء المقبل 9 مارس، بسعر 64 ريال للسهم.