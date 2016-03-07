جني أرباح "سريع" يبطئ مسيرة سوق السعودية لـ6400 نقطة

دفعت عمليات جني أرباح سريعة أسواق الأسهم الخليجية للتراجع اليوم الاثنين، وذلك عقب المكاسب القوية التي حققتها الأسواق أمس الأحد بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقد خالفت أسواق الإمارات الاتجاه العام لبقية أسواق الخليج، حيث أنهى مؤشر سوق دبي التعاملات على مكاسب بنسبة 1.09% إلى مستوى 3380 نقطة، وسوق أبوظبي على مكاسب بنسبة 0.22% إلى مستوى 4566 نقطة.

وأنهى مؤشر بورصة قطر الجلسة على تراجع بأكثر من 1% إلى مستوى 10025 نقطة، ومسقط بنسبة 0.19%، والبحرين بنسبة 0.23% إلى مستوى 1172 نقطة.

ويحاول مؤشر سوق الأسهم السعودية التماسك في وجه مبيعات شديدة رغم ارتفاع أسهم البتروكيماويات.

واستقر مؤشر سوق السعودية عند مستوى 0.05% إلى مستوى 6399 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال حتى الساعة 1:15 بتوقيت السعودية.

وارتفع مؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.51%، التجزئة 0.01%، الكاقة 0.55%، والتأمين بنسبة 0.70%.