صعود النفط يدفع مؤشر سوق السعودية لاختراق 6430 نقطة

أنعشت مكاسب النفط عددا من أسواق الأسهم الخليجية، حيث نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية في اخترق مستوى 6400 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم البتروكيماويات.

وتماسك خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق مستوى 40 دولارا للبرميل ليسجل 40.27 دولار بحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش بانخفاض 57 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وكانت عقود برنت صعدت أكثر من 5.5%، أثناء التعاملات أمس الاثنين، وزادت نحو 50 بالمئة عن أدنى مستوياتها منذ بداية 2016 والذي سجلته في 20 يناير.

ووصل مؤشر سوق السعودية إلى مستوى 6430 نقطة بمكاسب 0.68%، أو 43 نقطة، وتداولات بلغت قيمتها 6.88 مليار ريال، وأحجام 413 مليون سهم، عند الإغلاق.

وأضاف قطاع البتروكيماويات 1.62% من المكاسب، المصارف والخدمات المالية 0.21%، التجزئة 0.22%، وشركات الاستثمار المتعدد 1.61%.

وارتفعت كافة أسهم قطاع البتروكيماويات، وعلى رأسها كيان السعودية 6.15%، نماء للكيماويات 4.49%، بتو رابغ 5.16%، كيمانول 3.07%، الصحراء 3.29%، وسبكيم العالمية 1.49%.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا ايس 10%، وفا للتأمين 9.9%، نادك 7.7%، أليانز إس إف 7.66%، وسولديرتي تكافل 7.4%.

وعلى صعيد الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر سوق الكويت 0.38% إلى 5284 نقطة، وقطر بنسبة 3.9% إلى مستوى 10418 نقطة، ومؤشر سوق دبي 0.17%، إلى 3386 نقطة، ومؤشر أبوظبي 0.41%، إلى 4585 نقطة.