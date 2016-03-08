"بلتون" بعد تغيير اسمها: لا تعديل في هيكل المساهمين

أعلنت شركة «بي پي إي بارتنرز» – بلتون للاستثمار المباشر سابقا – وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرية، عن إتمام عملية تحديث العلامة التجارية وتغيير اسم الشركة وكذلك تعديل الاسم القانوني المسجل باللغة العربية إلى «شركة بي پي إي بارتنرز للاستثمار المباشر ش.م.م.».

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن هيكل المساهمين الخاص بالشركة لم يتغير، وأن جميع الالتزامات التعاقدية التي دخلتها الشركة أو كانت طرفاً فيها تحت اسم بلتون للاستثمار المباشر، لن تتأثر على الإطلاق بتغيير العلامة التجارية للشركة.

وأوضح الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بي پي إي بارتنرز، حازم بركات، أن تحديث العلامة التجارية يعكس جوهر نموذج الأعمال الذي نتبناه للمساهمة في تعظيم قيمة المشروعات الاستثمارية التابعة ومردود ذلك على تنمية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وتابع بركات أن إدارة الشركة تؤمن بمقومات النمو التي ينبض بها السوق المصري ولاسيما في القطاعات الدفاعية التي تحظى بالإقبال القوي من جانب المستثمرين، ومنها التطوير العقاري والطاقة والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، مشيدًا بالخبرة الواسعة التي اكتسبها فريق العمل في تحديد فرص النمو الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين مع التحكم في نسبة المخاطر. وأضاف بركات أن الشركة تهدف إلى الاستثمار في المشروعات المستدامة التي تحقق عائدات جذابة وتراعي المعايير البيئية والاجتماعية ونظم الحوكمة الرشيدة.

وتضم محفظة استثمارات «بي پي إي بارتنرز» في قطاع الطاقة شركة «توتال مصر»، وهي ثاني أكبر شركة تابعة للقطاع الخاص في مجال توزيع وتسويق المنتجات البترولية وزيوت التشحيم وتمتلك حوالي 230 محطة خدمية، إلى جانب عملياتها التجارية والصناعية وأنشطة تخزين وتداول وقود الطائرات والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال، فضلاً عن تقديم مجموعة من الخدمات اللوجستية.

وتقوم شركة «توتال مصر» كذلك بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، حيث تعمل حاليًا على إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات تحت نظام تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة التي حددتها الحكومة المصرية.

وفي قطاع التطوير العقاري تحظى «بي پي إي بارتنرز» بعلاقة استثمارية ناجحة تمتد إلى ثمان سنوات من العمل مع شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، حيث تم الاستثمار في تطوير الشركة وتحديث أنظمتها لتصبح واحدة من كبرى الشركات المصرية العاملة بمجال التطوير العقاري وتقوم بخدمة شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء المصريين.