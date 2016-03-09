الذهب يهبط مع تراجع اليورو قبل احتمالية تيسير النقد

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء مع هبوط اليورو، إذ تأثرت العملة الأوروبية الموحدة بتوقعات قوية بأن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا بتيسير السياسة النقدية هذا الأسبوع.

ويقبل المستثمرون أيضا على جني أرباح المعدن الأصفر بعد ارتفاعه السريع في الآونة الأخيرة عندما وصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا الأسبوع الماضي، لكن مارك تو رئيس قسم الأبحاث في مجموعة وينج فانج المالية قال إن هذه الانتكاسة ربما تكون وجيزة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1256 دولارا للأونصة بحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش. وكان سعر الذهب لامس 1279.60 دولار للأوقية الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير 2015.

وذكر تو أن الذهب قد يتجه نحو 1300 دولار "أو حتى 1400 دولار" للأونصة بحلول الربع الثاني، وقال إنه لا يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة سوى مرة واحدة في 2016 .

ويتوقع المستثمرون أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارا في اجتماعه، غدا الخميس، بخفض سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس على الأقل وتوسيع برنامجه لشراء الأصول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في العقود الفورية 0.3% إلى 15.27 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.7 بالمئة ليصل إلى 971.99 دولار للأونصة، كما هبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 549.50 دولار للأونصة.