تغطية اكتتاب "ميكو" بنسبة 68.7% مع نهاية اليوم السادس

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" تغطية الاكتتاب بنسبة 68.7%، حتى نهاية اليوم السادس.

وقالت "سامبا كابيتال" في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه أن عملية الاكتتاب في أسهم "ميكو" والتي بدأت يوم الخميس الماضي سجّلت مع نهاية اليوم السادس مشاركة 223.315 مكتتبا، ضخوا 364.2 مليون ريال من خلال 5.69 مليون سهم.

وبلغت التغطية حتى أمس الثلاثاء 8 مارس، ما نسبته 68.7% من إجمالي الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد والبالغة 8.28 مليون سهم، تمثل 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 27.62 مليون سهم.

تجدر الإشارة إلى أن عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة قد سجلت مجموع طلبات اكتتاب بلغ 10.5 مليار ريال بنسبة تغطية وصلت إلى 593.7% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وتتواصل عملية الاكتتاب بأسهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، حتى نهاية اليوم الأربعاء المقبل 9 مارس، بسعر 64 ريال للسهم.