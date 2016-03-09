16 حقيقة لا تعرفها عن الدولار!

الدولار الأميركي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخداماً في المعاملات الدولية، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency .

ويساوي الدولار الأميركي 100 سنت، وتسعر على أساسه جميع السلع الرئيسية حول العالم على رأسها الذهبين الأصفر والأسود.

ولأن التاريخ المالي للولايات المتحدة يزخر بالوقائع الغريبة والمثيرة للاهتمام، هذه بعض من أهم الحقائق غير المعروفة حول العملة "رقم واحد" في العالم:

1-أول عملة أميركية معدنية تم إصدارها عام 1792

2- أما أول عملة ورقية أميركية فتمت طباعتها عام 1862 لتغطية النقص في النقود المعدنية آنذاك

3- 10000$ هي أعلى فئة نقدية تم تداولها من قبل الحكومة الفيدرالية

4-أكبر قيمة لفئة نقدية من الدولار على الإطلاق كانت 100000$، وتمت طباعتها باللون الذهبي للتعاملات بين البنوك الفيدرالية حصراَ، وليس للتداول بين الأشخاص

5-فئة 1$ تشكل أكثر من 45% من كمية الأوراق النقدية الأميركية المطبوعة

6-مارثا واشنطن أول سيدة أولى للولايات المتحدة الأميركية، كانت المرأة الوحيدة في التاريخ الأميركي التي دمغت صورتها على ورقة نقدية رمادية من فئة 1$

7-أما صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، فظهرت على العملة الأميركية من فئة 1$ بدءاً من طبعة العام 1869

8-فيما لم تظهر أي شخصية من الأميركيين السود على العملة الورقية مطلقاً على مدى التاريخ الأميركي

9-تم تقسيم العملة الأميركية إلى عدة فئات من 3، 5، 10، 15، 25، 50 سنتات، لأول مرة، بعد اندلاع الحرب الأهلية الأميركية

10-عبارة "In God We Trust" أضيفت للعملة المعدنية خلال فترة الحرب الأهلية

11-يحتوي الرسم في ورقة 1$ على 13 سهماً و13 ورقة على غصن زيتون، و13 نجمة و13 شريطاً على درع تمثل المستعمرات البريطانية الـ 13 في أميركا الشمالية، التي تعد النواة السياسية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة الأميركية

12-الأوراق النقدية "الدولارية" مصنوعة من القطن (75%) والكتان (25%)

13-في الولايات المتحدة تتم طباعة 37 مليون ورقة نقدية يومياً أي ما يعادل 696 مليون دولار

14-العمر الافتراضي لورقة من فئة 100$ يصل إلى 18 سنة، فيما قد تصمد العملات المعدنية أمام حركة التداول لفترة تفوق 30 سنة

15- موقع www.wheresgeorge.com يمكنك من تتبع رحلة ورقة نقدية أميركية حول العالم من خلال الرقم التسلسلي للورقة

16-أخيراً، ورغم قيمتها المادية، إلا أن 94% من الأوراق النقدية ملوثة بالبكتيريا و7% منها يحتوي على مسببات لأمراض تصنف بالخطيرة!