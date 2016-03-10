خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%.
وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمئة من -0.3%، ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.
وتسلط الخطوة التي دفعت اليورو للانخفاض 1%، مقابل الدولار الضوء على المصاعب التي يواجهها المركزي الأوروبي في ظل تراجع توقعات التضخم والمخاوف من نمو الأسعار بمعدلات بالغة التدني.
المركزي الأوروبي يفاجئ الأسواق ويخفض معدلات الفائدة
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة اليوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%.