بورصة مصر تقفز 3% بعد قرارات وقف صعود الدولار

سيطر اللون الأخضر على شاشات البورصة المصرية منذ بداية جلسة تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، واتجهت غالبية التعاملات إلى الشراء، ما دفع غالبية الأسهم المدرجة إلى تحقيق أرباح ومكاسب قياسية.

وربط متعاملون بالبورصة المصرية بين القفزة التي حققتها مؤشرات البورصة المصرية اليوم، وبين قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء سقف السحب والإيداع في تعاملات الأفراد والشركات بالدولار.

وقال المحلل المالي، عماد حساني، إن قرار إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالنسبة للشركات دفع إلى تحسن معنويات المتعاملين بالبورصة المصرية، وتخلت الصناديق والمؤسسات عن اتجاهها البيعي، ما دفع إلى وجود سيولة في السوق ساهمت في رفع أحجام وقيم التداولات.

وأشار في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن السوق مرشحة للصعود خلال الجلسات المقبلة، خاصة في ظل استقرار سوق الصرف واتجاه الدولار إلى الهبوط مقابل الجنيه.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، وحتى متتصف تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 8.5 جنيه، تعادل نحو 2.11%، بعدما ارتفع من نحو 402.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس، ليسجل نحو 411.3 مليار جنيه في الوقت الحالي.

وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي أكس 30" مكاسب قوية بلغت نسبتها نحو 3.02%، بعدما أضاف نحو 192 نقطة، حيث وصل إلى مستوى 6564 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 6372 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنسبة 0.44% بما يعادل نحو نقطتين فقط، بعدما وصل إلى مستوى 355 نقطة في الوقت الحالي، مقابل نحو 353 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وامتدت المكاسب لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" الذي ارتفع بنسبة 0.86% بما يعادل نحو 6 نقاط، بعدما وصل إلى مستوى 736 نقطة، مقابل نحو 730 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وارتفعت أسهم "التجاري الدولي، وأوراسكوم للاتصالات، وهيرمس، وطلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، وبالم هيلز" بنسب تراوحت بين 1% و7.5%.

وبلغت قيم التداولات في التعاملات الأولى من جلسة اليوم نحو 208 ملايين جنيه، بعد التداول على نحو 91 مليون سهم، من خلال 6 آلاف صفقة مُنفذة.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء بصافي شرائي 14 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بيعي 7.7 مليون جنيه و6.2 مليون جنيه على التوالي.