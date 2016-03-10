سوق السعودية تعكس اتجاهها والمؤشر يهبط لـ6354 نقطة

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ما دفع مؤشر السعودية للانخفاض دون مستوى 6400 نقطة، وهو المستوى الذي كان قد تخطاه خلال الجلسة.

وفي الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 40.65 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا عن الإغلاق السابق. ونزل الخام الأميركي 30 سنتا ليسجل 37.99 دولار للبرميل.

ووصل مؤشر سوق السعودية عند الإغلاق إلى مستوى 6354 نقطة، بخسائر 0.25%، وتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال، وأحجام 324 مليون سهم.

وتراجع قطاع البتروكيماويات 0.68%، المصارف والخدمات المالية 0.79%، الزراعة 0.86%، الاستثمار المتعدد 0.13%، والاستثمار الصناعي 0.54%.

وعلى صعيد الأسهم الخليجية تراجع سوق دبي 0.72%، أبوظبي بنسبة 0.98%، ومسقط 0.96%.