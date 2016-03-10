نيكاي يرتفع بعد خسائر 3 أيام مع تحسن الشهية للمخاطرة

ارتفعت الأسهم اليابانية للمرة الأولى في أربع جلسات، اليوم الخميس، بعد انتعاش في أسعار النفط الليلة الماضية، عزز الشهية للمخاطرة، في حين استفادت الشركات المصدرة من انخفاض الين والتوقعات لمزيد من التيسير من البنك المركزي الأوروبي.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.3% إلى 16852.35 نقطة.

وزاد سهم هويا كورب للمعدات الطبية 1.9% بعد أن رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء" من "احتفاظ"، مشيرا إلى قوة الميزانية إلى جانب "الخيارات الاستراتيجية المتعددة" لمستثمري المدى المتوسط والطويل.

وفقد مؤشر توبكس الفرعي لقطاع الكهرباء والغاز 3.1% بعد أن أمرت محكمة يابانية بوقف اثنين من المفاعلات النووية اليابانية الأربع العاملة، ما يقلص فرص إعادة تشغيل المزيد.

وهوى سهم الشركة المشغلة للمفاعلين كانساي للكهرباء 14.7%، ما أثقل كاهل المؤشر.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% ليغلق على 1352 نقطة مع ارتفاع كل المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين عدا اثنين.

وتقدم المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.5 بالمئة إلى 12235 نقطة.