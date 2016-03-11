أسهم أوروبا تعود للانتعاش بدعم من السلع الأولية

انتعشت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد الخسائر الحادة التي منيت بها في الجلسة السابقة مع تعافي أسعار المعادن والنفط الخام الذي أعطى دعماً للأسهم المرتبطة بالسلع الأولية.



وصعد مؤشر "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 2% بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطه 1.8% في الجلسة السابقة. غير أن المؤشر لا يزال متجها لإنهاء الأسبوع على خسائر بعدما حقق مكاسب في الأسابيع الثلاثة السابقة.



وارتفع "مؤشر ستوكس يوروب 600" لأسهم الموارد الأساسية 2.5%، ليصبح أكبر الرابحين بين القطاعات، بعدما ارتفعت أسعار المعادن الصناعية الأساسية ارتفاعا كبيراً. وقفزت أسهم جلينكور وأنجلو أميركان وريو تينتو بنسب تراوحت بين 3 و4%.



وزاد مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 1.8% مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط الخام.



وفي أنحاء أوروبا صعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 1.4% عند الفتح، بينما ارتفع "كاك 40" الفرنسي 1.7% و"داكس" الألماني 1.9%.