الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي

تراجع الذهب، اليوم الجمعة، مع تعافي الدولار، لكن الأسعار ما زالت قريبة من أعلى مستوى لها في 13 شهراً الذي لامسته في التعاملات المبكرة، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن إجراءات جديدة لتيسير السياسة النقدية.



وكشف رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أمس الخميس، النقاب عن خطوات من بينها زيادة مشتريات الأصول وخفض أكبر لأسعار الفائدة على الودائع، لكنه لمح إلى أنه لن يكون هناك المزيد من الخفض لأسعار الفائدة.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1282.51 دولارا للأوقية (الأونصة) مسجلاً أعلى مستوى له منذ 3 فبراير 2015، قبل أن ينخفض 0.5% ليصل إلى 1263.90 دولارا للأوقية بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش مع تعافي الدولار من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام اليورو.



وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل 0.5% إلى 1266.10 دولارا للأوقية، بعدما سجل 1287.80 دولارا للأوقية.



وكان المعدن الأصفر قد صعد 1.5% أمس الخميس، مسجلا أكبر مكاسبه اليومية في أسبوع، مع انخفاض الدولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسبه الأسبوعية.



وزاد الذهب بنحو 20% منذ بداية العام، ليستعيد دوره كملاذ آمن للمستثمرين الراغبين في العزوف عن المخاطرة في ظل هبوط الأسهم ومخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.2% إلى 15.56 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 975.50 دولارا للأوقية، في حين خسر البلاديوم 0.1% ليصل إلى 570.15 دولارا للأوقية.