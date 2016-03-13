بداية إيجابية لسوق السعودية والمؤشر قرب 6400 نقطة

مكاسب جيدة حققتها سوق الأسهم السعودية نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث استفادت السوق من الأداء الإيجابي لأسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار النفط قد صعدت بما يصل إلى 2%، الجمعة وسجل الخام الأميركي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50%، في أقل من شهر هو اتجاه "سابق لأوانه".

وارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق بنحو 0.23%، أو 15 نقطة، إلى مستوى 9369 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال، وأحجام 294 مليون سهم.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو حوالي 1%، لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل. وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4%، هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود الخام الأميركي مرتفعة 82 سنتا أو 2%، إلى 38.69 دولار للبرميل.

وقد انعكست هذا الصعود على قطاع البتروكيماويات في سوق السعودية الذي أضاف نحو 0.67%، من المكاسب.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا جزيرة تكافل 9.88%، أمانة للتأمين 9.77%، وفا للتأمين 9.69%، ولاء 9.6%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة سهم الإنماء 576 مليون ريال، سابك 453 مليون ريال، والأندلس 212 مليون ريال.