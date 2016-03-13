274.2 % التغطية النهائية لاكتتاب "ميكو" السعودية

أعلنت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار المستشار المالي ومدير اكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "ميكو" أن نسبة التغطية النهائية للاكتتاب سجلت 274.2% مع نهاية فترة الاكتتاب.

وأضافت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، أن نحو 405.963 مكتتباً شاركوا في الاكتتاب، ضخوا 1.45 مليار ريال من خلال 22.712.760 سهماً، لتبلغ بذلك من إجمالي الأسهم المطروحة أمام المكتتبين الأفراد والبالغ مجموعها 8.283.600 سهم، تمثل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 27.612.000 سهم.

وكانت البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب قد بدأت باستلام طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد، اعتباراً من يوم الخميس 3 مارس الجاري، وحتى 9 مارس، عبر فروعها العاملة في مختلف أنحاء السعودية، إلى جانب عمليات الاكتتاب عبر القنوات الإلكترونية كالهاتف المصرفي والإنترنت وأجهزة الصرف الآلي.

وأوضحت سامبا كابيتال أن عملية التخصيص ورد المبالغ الفائضة ستتم في حد أقصاه يوم الأربعاء 16 مارس.

وتمتلك شركة "ميكو" وتشغل مستشفيات السعودي الألماني في المملكة العربية السعودية.