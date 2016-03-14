خسائر قوية بـ1.27% تدفع مؤشر السعودية لـ6288 نقطة

خيَم التراجع على أداء أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات اليوم الاثنين، وتعرض مؤشر سوق الأسهم السعودية لضغوط كبيرة من أسعار النفط مع زيادة المعروض النفطي في الأسواق.

وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق بنسبة 1.27%، إلى مستوى 6288 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال، وأحجام 343.2 مليون سهم.

وتراجع قطاع البتروكيماويات 2.65%، المصارف والخدمات المالية 0.95%، الاسمنت 1.56%، والاستثمار الصناعي 1.86%.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.48%، إلى مستوى 3350 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 707 مليون درهم.

وضغط على مؤشر سوق دبي المالي عدد من الأسهم القيادية من بينها سهم أرابتك الذي خسر 2.94%، وإعمار 1.44%، إلى مستوى 6.18 درهم.

وانخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.91%، إلى مستوى 5240 نقطة، وقطر 0.10%، فيما تراجعت سوق البحرين 0.04%

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.82%، إلى مستوى 4498 نقطة.