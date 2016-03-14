الذهب ينتعش وسط ترقب لاجتماعات أميركا واليابان

انتعشت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مقتربة من أعلى مستوى لها في 13 شهراً الذي سجلته الأسبوع الماضي قبيل اجتماعين مهمين للجنة السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك اليابان المركزي، اللذين من المرجح أن يحددا اتجاهات المعدن الأصفر.



وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.6% إلى 1255.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض 0.2% في العقود الأميركية ليصل إلى 1256.5 دولاراً للأوقية.



وينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سيعقد يومي 15 و16 مارس، بعد أن رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 سنوات في ديسمبر.



كما يترقب المستثمرون في سوق المعادن النفيسة اجتماع بنك اليابان المركزي الذي سيعقد هذا الأسبوع، لمناقشة إعفاء أموال قصيرة الأجل بقيمة 90 مليار دولار من سياسة أسعار الفائدة السلبية التي انتهجها البنك في الآونة الأخيرة بحسب مصادر مطلعة.