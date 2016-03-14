السعودية: ملتزمون بربط الريال بالدولار عند 3.75 ريال

أكد فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على هامش مؤتمر الصيرفة الإسلامية، التزام "ساما" بسياسة ربط الريال بالدولار عند سعر الصرف الحالي البالغ 3.75 ريال، كونها أداة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وكانت "ساما" طلبت من البنوك التجارية المحلية في يناير الماضي تفادي الرهان على تراجع العملة التي تم ربطها بالدولار منذ عام ستة وثمانين.

يشار إلى أن "ساما" لجأت لاحتياطياتها الأجنبية وأصدرت سندات سيادية في ظل انخفاض أسعار النفط.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية، فقال المبارك إن حجم أصول المنتجات المالية الإسلامية الدولية يبلغ نحو ترليوني دولار، مضيفا أن الخليج يستحوذ على 37% منها.

هذا كما وصل حجم قطاع الصكوك إلى 300 مليار دولار، ثلثها في الخليج.