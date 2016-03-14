القطاع المصرفي يعزز ارتفاعات أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، معززة المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة. وكانت أسهم القطاع المصرفي من بين الأسهم الأفضل أداءً حيث تلقى القطاع دعماً من خطط تمويل البنك المركزي الأوروبي.



وارتفع "مؤشر يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.9%، وكان المؤشر قد قفز 2.7% يوم الجمعة.



وزاد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.2% عند الافتتاح، في حين صعد "كاك 40" الفرنسي 0.1% وقفز "داكس" الألماني 1.2%.



وقال محللون إن بنوك منطقة اليورو في دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، تواصل الصعود بفضل تخطيط البنك المركزي الأوروبي لجولة جديدة من التمويل الرخيص للقطاع.