مؤشر نيكاي الياباني يهبط مع ارتفاع الين

هبطت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، بعد أن قرر البنك المركزي الإبقاء على سياساته الأساسية دون تغيير، ما أدى إلى ارتفاع الين، وهو ما دفع أسهم شركات التصدير إلى الهبوط.

وهبط مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.1% بعد فترة قليلة على إعلان قرار بنك اليابان المركزي، لكنه عوض بعضا من خسائره ليغلق منخفضا 0.7% عند 17117.07 نقطة.

وانخفضت توقعات أرباح كبرى الشركات المصدرة جراء ارتفاع الين، وأغلقت أسهم تويوتا منخفضة 1.8% في حين نزلت أسهم باناسونيك 1.4%.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% لينهي الجلسة عند 1372.08 نقطة، حيث تراجعت جميع مؤشراته الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا باستثناء ثمانية مؤشرات.

وانخفض مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.7% عند 12399.15 نقطة.