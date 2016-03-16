الدولار يستبق نتائج اجتماع المركزي الأميركي بالصعود

قفز الدولار أمام سلة من العملات، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع 0.5% أمام الين الياباني، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الموعد المحتمل لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.3% عند 96.916، مبتعدا عن أدنى مستوى له في شهر، والذي بلغ 95.938 يوم الجمعة.

وصعد الدولار أمام الين إلى 113.70 ين، بينما انخفض اليورو أمام العملة الأميركية 0.3% إلى 1.10775 دولار.

في الوقت ذاته انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1.4085 دولار، متراجعاً من أعلى مستوى له في شهر البالغ 1.4437 دولار الذي سجله يوم الجمعة، بعد أن أظهر استطلاع للرأي احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى في يونيو.