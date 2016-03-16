تخصيص 10 أسهم على الأقل لكل مكتتب في "ميكو"

أعلنت شركة "سامبا" للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال)، المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيس لاكتتاب شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المالكة والمشغلة لمستشفيات السعودي الألماني في السعودية، عن استكمال عملية التخصيص في اكتتاب شريحة الأفراد بأسهم الشركة، وذلك وفقاً للبيانات الختامية لعملية الاكتتاب.

وجاء في بيان للشركة أن نسبة التغطية خلال عملية الاكتتاب بلغت 274.2% من إجمالي الأسهم المطروحة والمخصصة لشريحة المكتتبين الأفراد والبالغة 8.283.600 سهم، تمثل 30% من مجموع الأسهم الكلية المطروحة للاكتتاب والبالغة 27.612.000 سهم، ليتم بموجب ذلك تخصيص 10 أسهم على الأقل لكل مكتتب، وذلك وفقاً لجدول التخصيص.

واستناداً إلى نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة وعلى ضوء موافقة هيئة السوق المالية، تم تخصيص 8.283.600 سهم تمثل 30% من الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد، في حين تم تخصيص 17.395.560 سهما من إجمالي الأسهم المطروحة، أي ما يمثل نسبة 63% لصالح الصناديق الاستثمارية المطروحة وحداتها طرحاً عاماً، فيما ذهبت النسبة المتبقية والبالغة 7% من إجمالي الأسهم للمؤسسات المكتتبة الأخرى.

وأفادت "سامبا" كابيتال أن عدد المكتتبين الأفراد قد بلغ مع نهاية عملية الاكتتاب 405.963 مكتتباً، ضخوا مبلغ 1.453.616.640 ريالا، مما يعكس حجم الإقبال المميز الذي حظي به اكتتاب الشركة، فيما يتم الانتهاء من رد الفائض وإيداع مستحقات المكتتبين في حساباتهم المصرفية المقيّدة لدى فروع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب يوم الأربعاء 07/06/1437هـ (الموافق 16/03/2016م)، كما هو معلن في نشرة الإصدار الخاصة باكتتاب الشركة.