خبراء: النفط وتوزيع الأرباح يحركان الأسهم السعودية

بالرغم من أن تداول النفط دون مستوى الـ40 دولاراً أثر بشكل سلبي على معنويات سوق الأسهم السعودي يوم أمس الثلاثاء، إلا أن اقتصاديين يرون في حديث لهم مع "العربية.نت" أن مؤشر السوق سوف يرتفع في الأيام القادمة.

ويعزي الخبراء توقعاتهم إلى قيام المستثمرين بعمليات الشراء للاستفادة من عمليات توزيع الأرباح في الشركات الكبيرة، كون أغلب شركات السوق الكبيرة مثل "سابك" و"السعودية للكهرباء" ستعقد جمعياتها العمومية في أبريل القادم لتوزيع أرباحها بعدما أعلنت عن نتائجها المالية أخيراً، وهذا بالتالي ينعكس إيجابا على السوق وعلى المؤشر.

وقال المستشار الاقتصادي والأكاديمي د. سالم باعجاجة، إن "سوق الأسهم السعودية تأثرت بانخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية، عندما وصلت الأسعار إلى مستويات العشرينات، والآن نشهد تحسناً في السوق مع انتعاش أسعار النفط التي ارتفعت إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل، مما عزز ارتفاع السوق بوصولها حالياً إلى ما فوق مستوى 6300 نقطة وهو مستوى جيد ومطمئن".

وتوقع في هذا السياق أن يصل المؤشر إلى مستويات 6800 إلى 6900 نقطة بنهاية أبريل المقبل، يعزز ذلك قيام المستثمرين حالياً بعمليات الشراء للاستفادة من عمليات توزيع الأرباح في الشركات الكبيرة.

وحول أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار خلال الفترة القادمة، قال د.باعجاجة: "ربما يكون قطاع الإسمنت هو القطاع الأبرز بسبب ترقب شركات الإسمنت حاليا لقرار حكومي يتعلق بفتح باب التصدير للخارج، بعد فترة انتظار طويلة، مما سيؤدي بالتالي إلى رفع أرباح شركات الإسمنت مما يجعلها جاذبة لأنظار المستثمرين".

من جهته، قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن مؤشر السوق السعودية كسر في جلسة أمس مستوى 6300 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.3% عند 6288 نقطة؛ وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال، بعد أن تراجعت أسعار النفط دون مستوى 40 دولاراً للبرميل، عقب تأكيدات إيرانية بأنها لن تنضم لاتفاق تجميد الإنتاج إلا بعد وصول إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أثرت على سوق الأسهم السعودية والأسواق الإقليمية، لافتا إلى أنه عندما تحسنت أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية لمسنا الأثر الإيجابي على مؤشر سوق الأسهم السعودية، متوقعا بهذا الخصوص أن تتحسن أسعار النفط في الأسابيع المقبلة بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة الماضي إن أسعار النفط ربما وصلت إلى القاع، مع التوقعات بأن الإنتاج من خارج "أوبك" سوف ينخفض بمقدار 750 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي.

وبالرغم من أن تداول أسعار النفط دون مستوى الـ40 دولارا، أثر بشكل سلبي على معنويات سوق الأسهم ليوم أمس، حيث أدى إلى انخفاض قطاع البتروكيماويات، إلا أن الاقتصادي نايف العيد أبدى تفاؤله بارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القادمة، بعد أن تحسنت أسعار النفط، وكذلك بفعل تحسن الأسواق العالمية. ويتضح ذلك جليا بعد أن شهدنا تسجيل الأسواق الأميركية ارتفاعات طفيفة وسط ترقب من المستثمرين لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي، فيما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات متفاوتة، وسط مزيد من التفاؤل بتحسن الاقتصاد العالمي.