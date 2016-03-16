النفط يقفز بمكاسب مؤشر السعودية لـ1.17% فوق 6305 نقطة

حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء وذلك بعد تكبده على خسائر مطلع الجلسة.

مكاسب اليوم جاءت بدعم من قطاع البتروكيماويات وعدد من القطاعات، ما دفع مؤشر سوق السعودية لتحقيق مكاسب بنسبة 1.17%، إلى مستوى 6305 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5 مليار ريال.

وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنسبة 0.54%، وذلك على الرغم من تقرير "موديز" الأخير الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية للقطاع من مستقرة إلى سلبية وسط توقعاتها بتضرره من استمرار ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي.

وقد رجحت الوكالة تباطؤ نمو القروض من 8% العام الماضي، إلى ما بين 3 و5% هذا العام، مشيرة إلى زيادة القروض المتعثرة إلى نحو 2.5% من إجمالي القروض، مقارنة مع 1.4% حتى سبتمبر الماضي.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا طباعة وتغليف 9.94%، تهامة 9.92%، الأبحاث والتسويق 9.8%، عناية 9.65%.

وقد تباين أداء باقي الأسواق الخليجية حيث ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.20%، إلى مستوى 10220 نقطة، ومسقط بنسبة 0.23%، والبحرين 0.28%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.66%، إلى مستوى 3299 نقطة، والكويت بنسبة 0.26%، إلى 5229 نقطة، فيما بلغت خسائر سوق أبوظبي 1.34%.