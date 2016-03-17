الذهب يتخلى عن مكاسبه القوية عقب قرار الفيدرالي

تراجع سعر الذهب، اليوم الخميس، مع التقاط السوق لأنفاسها بعد الارتفاع القوي الذي بلغت نسبته 2.5% في الجلسة السابقة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميريي) تقليص عدد زيادات أسعار الفائدة الأميركية في 2016، ما زاد الضغوط على الدولار.



وأثرت مكاسب البورصات الآسيوية وعقود الخام الأميركي الآجلة سلباً على جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمناً.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1258.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، بعدما حقق المعدن الأصفر أكبر مكاسبه اليومية في خمسة أسابيع يوم الأربعاء ليسجل 1264 دولاراً للأوقية.



وارتفع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.4% ليصل إلى 1259.5 دولاراً للأوقية، بعد انخفاضه 0.1%، عند التسوية في الجلسة السابقة قبل بيان الاحتياطي الإتحادي.