الصين تتخلى عن القيود الصارمة وترفع سعر اليوان

رفعت الصين، اليوم الجمعة، سعر تداول عملتها اليوان لأعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، بينما يعاني الدولار الأميركي من تبعات السياسة الحذرة للاحتياطي الفيدرالي، بحسب "فرانس برس".

وحدد البنك المركزي سعر اليوان بـ 6,4628 للدولار، بزيادة 0,51% مقارنة بيوم الخميس، ما يشكل أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

وفي قرابة الساعة 03,00 بتوقيت غرينتش كان سعر اليوان 6,4655 للدولار في السوق الداخلية، بتقدم نسبته 0,42% عن مساء الخميس.

ومع أن بكين تفرض قيودا صارمة على سعر صرف عملتها إلا أنها تواجه ضغوطاً نحو التراجع، بسبب القلق المتزايد إزاء التباطؤ الاقتصادي في الصين والهروب الكثيف لرؤوس الأموال من البلاد.

وإزاء هذا الهروب لرؤوس الاموال، حاولت الصين وقف تراجع عملتها، إذ اعتبرت وتيرته سريعة جداً، فبدأت تستخدم الاحتياطي الضخم من العملات لدعم اليوان.

وفي أغسطس، أثارت الصين بلبلة عندما قامت بخفض سعر اليوان بشكل مفاجئ بنسبة 5% إزاء الدولار، وهو ما نسبه المحللون إلى محاولتها لدعم صادراتها مع أن بكين نفت الأمر.