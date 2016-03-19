أونصة الذهب تخسر 30 دولارا خلال أسبوع

وصل انخفاض أسعار الذهب نحو 30 دولارا لتلامس سعر 1250 دولارا للأونصة قياسا بما كانت عليه خلال الأسبوع الماضي عندما تجاوزت سعر 1280 دولارا.

وجاء التراجع بالتزامن مع هبوط الدولار الأميركي المتأثر بتراجع احتمالات رفع معدل الفائدة عليه بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لرفع معدل الفائدة إلى مرتين فقط خلال العام الجاري بحسب صحيفة عكاظ.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة أحمد الشريف أن انخفاض الذهب الحالي يعد منطقيا، نظرا للتغيرات المحيطة به، مشيرا إلى أن تحسن أسعار النفط في الفترة الأخيرة من أهم أسباب انخفاض أسعار أونصة الذهب.

وبين أن النزول الحالي لأسعار الذهب منطقية، ومن المتوقع أن يشهد السوق مزيدا من النزول لأسعار أونصة الذهب بنسبة تصل إلى 20% كحد أقصى خلال الفترة القادمة خصوصا إذا تحسنت أسعار النفط وذهبت إلى مستويات أعلى خلال الفترة القادمة.