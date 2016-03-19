شكوك باستعادة الدولار قوته على المدى القريب

تعافى الدولار من أدنى مستوى له في 5 أشهر، حيث ارتفع أمام معظم العملات الرئيسية في الوقت الذي اتجه فيه متعاملون إلى تغطية مراكز قصيرة بعد موجة بيع استمرت على مدار يومين في أعقاب النظرة المتحفظة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن التطورات في السوق العالمية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات 0.4 في المئة، لكن محللين قالوا إن الشكوك ما زالت قائمة في استعادة العملة الأميركية لقوتها في المدى القريب.

وتراجع مؤشر الدولار أكثر بقليل من واحد بالمئة خلال الأسبوع ليسجل ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي.

وزاد الدولار 0.3 بالمئة أمام الين إلى 111.75 ين مواصلا الابتعاد عن أدنى مستوى في 17 شهرا سجله يوم الخميس. وخسرت العملة الأميركية نحو اثنين بالمئة خلال الأسبوع مقابل الين.

وتراجع اليورو من أعلى مستوى في خمسة أسابيع والبالغ 1.1342 دولار حيث انخفض 0.45 في المئة إلى 1.1265 دولار. وزاد اليورو أيضا أكثر بقليل من واحد في المئة خلال الأسبوع.