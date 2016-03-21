أسهم أوروبا تهبط مع تراجع أسهم التعدين و"كازينو"

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مع تضرر أسواق المنطقة جراء انخفاض أسهم شركات تعدين كبرى، وسهم "كازينو" الفرنسية المتخصصة في إدارة متاجر التجزئة.

ونزل مؤشرا "يوروفرست 300" لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى و"يورو ستوكس 50" للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7%. وتراجعت أسهم شركات متخصصة في مجال التعدين والصلب مثل أرسيلور ميتال وجلينكور مع هبوط أسعار المعادن، كما نزلت أسهم "كازينو" بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للشركة.

لكن أسهم "باير" ارتفعت، بعد أن قالت مصادر مطلعة لـ "رويترز" إن شركة "مونسانتو" أكبر منتج للبذور في العالم، تواصلت مع "باير" لإبداء رغبتها في شراء وحدة "باير لعلوم المحاصيل" بما يشمل عملية استحواذ محتمل بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار.